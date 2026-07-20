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Spanska fans följer matchen i Madrid på söndagskvällen. (Manu Fernandez /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSpaniens VM-guld

13-åring död under nattens firande – fontän kollapsade

Av Matilda Glaser
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En 13-årig pojke dog under nattens VM-guldfirande när en fontän kollapsade över flera personer i Ciudad Rodrigo i västra Spanien, rapporterar spanska medier. Ytterligare tre personer skadades allvarligt.

”Det som borde ha varit ett firande av det spanska landslagets seger i fotbolls-VM har förvandlats till en tragedi för hela Ciudad Rodrigos befolkning”, skriver kommunen på sociala medier.

Spanien vann med 1–0 efter mål i förlängningen av Ferran Torres.

Pojken ska ha träffats av fallande stenar (spanska)
www.elmundo.es
Kommunen uttrycker sitt deltagande till pojkens anhöriga
AFP  · Ofta betalvägg
Miljontals spanjorer gav sig ut för att fira segern runtom i landet (spanska)
www.abc.es
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Fotbolls-VMSpaniens VM-guldFotbollSpanienEuropa