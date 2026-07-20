13-åring död under nattens firande – fontän kollapsade

Spanska fans följer matchen i Madrid på söndagskvällen.

En 13-årig pojke dog under nattens VM-guldfirande när en fontän kollapsade över flera personer i Ciudad Rodrigo i västra Spanien, rapporterar spanska medier. Ytterligare tre personer skadades allvarligt.

”Det som borde ha varit ett firande av det spanska landslagets seger i fotbolls-VM har förvandlats till en tragedi för hela Ciudad Rodrigos befolkning”, skriver kommunen på sociala medier.

Spanien vann med 1–0 efter mål i förlängningen av Ferran Torres.