13-åring död under nattens firande – fontän kollapsade
En 13-årig pojke dog under nattens VM-guldfirande när en fontän kollapsade över flera personer i Ciudad Rodrigo i västra Spanien, rapporterar spanska medier. Ytterligare tre personer skadades allvarligt.
”Det som borde ha varit ett firande av det spanska landslagets seger i fotbolls-VM har förvandlats till en tragedi för hela Ciudad Rodrigos befolkning”, skriver kommunen på sociala medier.
Spanien vann med 1–0 efter mål i förlängningen av Ferran Torres.
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