Singapore säger att USA inte var särskilt hjälpsamma till med att utreda Alice Huang, som är misstänkt för att spionera för Kina och står i centrum för skandalen kring Nvidias vd Jensen Huang.

De säger i ett officiellt uttalande att de höll hennes pass från juni 2025 till i februari i år för att hon inte skulle kunna lämna landet, rapporterar New York Times. Anledningen var att de ville utreda ”eventuellt oriktiga uppgifter” kopplade till hennes bolag Megaspeed.

Uttalandet väcker nya frågor om Trumpadministrationens hantering av fallet och varför den amerikanska regeringen inte ingrep mer kraftfullt, skriver New York Times. Enligt tidslinjen i uttalandet höll myndigheterna i Singapore kvar Huangs pass långt efter att president Trump hösten 2025 informerats om hennes relation med Nvidias vd och misstankarna om att hon arbetade för den kinesiska underrättelsetjänsten.