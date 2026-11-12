Den som introducerade Nvidiachefen Jensen Huang för Alice Huang var hennes make Kang Wei. Det rapporterar Wall Street Journal.

Vid det tillfället hade Jensen Huang och Kang Wei varit bekanta i omkring ett decennium.

Enligt tidningens uppgifter brukade Kang Wei skämta om sin frus nära band till den dåvarande Nvidiachefen, till exempel ska han i lättsam ton ha refererat till henne som ”Jensen Huangs personliga assistent”.

Kopplingen till Jensen Huang är ett av flera exempel på hur Kang och Alice Huang har utnyttjat personliga kontakter för att främja en rad affärsverksamheter i bland annat Kina, Singapore, Taiwan och inom en rad olika branscher.

Enligt amerikanska underrättelseuppgifter antas Alice Huang ha rekryterats som kinesisk spion efter att hon redan inlett en relation med Jensen Huang.

Unser torsdagseftermiddagen avgick Jensen Huang som Nvidias vd.