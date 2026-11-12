Analytikerna är överens: Jensen Huangs avgång och dess efterverkningar visar hur problematiskt det är att så mycket makt, inflytande, personkult och marknadsvärde koncentreras hos ett fåtal ”tech bros”.

Dessa vd:ar har ett odödlighetens skimmer över sig, skriver David Goldman för CNN. Open AI misslyckades med att sparka Sam Altman, och Elon Musk hängde kvar som Tesla-vd efter att ha skadat bolaget svårt under sina äventyr i politiken.

”Odödlighetsmyten krossades på torsdagen när Jensen Huang – Nvidias vd i 33 år, allierad till USA:s president och medgrundare till världens mest värdefulla AI-bolag – avgick”, skriver Goldman.

Nvidia är en del av ett AI-ekosystem vars investeringar och försäljningar förstärker varandra, skriver Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemmich.

Liksom i Altmans och Musks fall är bolaget starkt förknippat med sin ledare – deras personliga trovärdighet blir en del av företagens ekonomiska värdering, fortsätter hon.

”Frågan är därför också hur motståndskraftig hela AI-industrin egentligen är när förtroendet för dess ledare, affärsmodeller och framtida intäkter börjar svikta.”