Nvidias avgående vd Jensen Huang hade en tredje otrohetsaffär, enligt källor till Reuters.

Enligt källorna handlar det om ytterligare en otrohetsaffär med en anställd på bolaget. Sedan tidigare har Nvidia-chefen erkänt en affär, som ska gälla den misstänkta spionen Alice Huang. Därefter kom uppgifter om en andra affär med en av cheferna på bolaget.

Tidigare under torsdagen meddelade Nvidia att Jensen Huang avgår efter över 30 år på bolaget.

Varken Jensen Huang eller Nvidia har återkommit med någon kommentar till Reuters.