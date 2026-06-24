SJ får miljonvite för 200 trasiga tågtoaletter

Totalt 219 toaletter och duschar har varit ur funktion på nattåget mellan Stockholm och Duved det första kvartalet.

Därför beslutar Trafikverket nu om vite på 1,3 miljoner kronor för SJ, rapporterar SVT Nyheter Jämtland.

Flera andra brister ligger också bakom vitet, däribland förseningar och problem med temperaturhållning och ventilation i vagnarna.