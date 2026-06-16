Sjukdom i Norges VM-trupp – spelare hålls isolerad

Norge, som i natt möter Irak i sin VM-premiär, har drabbats av sjukdom i truppen, rapporterar Aftenposten. Det handlar om Jørgen Strand Larsen, till vardags i Crystal Palace, som blivit förkyld och fått feber och därmed missade den sista träningen före matchen.

Strand Larsen hålls tills vidare isolerad från resten av truppen.

Den norska startelvan ser ut att bli samma som i den sista matchen inför mästerskapet, enligt norska medier.

Det innebär att storstjärnan Erling Haaland startar på topp med Antonio Nusa intill sig. Det har spekulerats kring om Andreas Schjelderup skulle kunna ta platsen i stället för Nusa, men så tycks det inte bli.

Matchen mellan Norge och Irak börjar vid midnatt.