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Läkare som jobbar med ebolapatient i Kongo-Kinshasa/Martina Gustavsson. (TT/AP/Privat)
Ebolautbrottet

Sjuksköterskan Martina på plats i eboladrabbade Kongo-Kinshasa: ”Jag är inte rädd”

Av Ebba Örn
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Över 600 personer har nu dött i ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa. Den svenska sjuksköterskan Martina Gustavsson har tillbringat den senaste månaden med att försöka stoppa smittspridningen i ett av de värst drabbade områdena i landet, Nordkivu. Men hon är inte själv rädd att drabbas, säger hon till TT.

– Vet man hur man skyddar sig behöver man vara vaksam, men inte rädd, säger hon.

Den senaste månaden har hon utbildat sjukvårdspersonal i hur man minskar smittorisken och skyddar sig mot viruset. Hon har också varit med och byggt isoleringsenheter på hälsokliniker där man kan testa människor. Det är andra gången hon reser till det eboladrabbade landet. Men till skillnad från då, 2019, finns det den här gången varken vaccin eller behandling.

– Jag tror att det här kommer att pågå länge tyvärr, säger Martina Gustavsson.

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