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Arkivbild på prideflaggor. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Skånes enda queerbar vandaliserad under Pride

Av Hedda Hallsenius
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Queerbaren Atemlos i Malmö, som är den enda i Skåne, har utsatts för vandalisering under prideveckan. Det berättar ägaren Emil Israelsson för P4 Malmöhus.

– Vi har problem med ungdomsgäng som sliter ner alla våra prideflaggor och tycker det är roligt.

Personalen har städat upp och lagat det som gått sönder, och har även polisanmält händelserna för att markera att skadegörelsen inte är okej.

– Jag tycker att det här visar tydligt att Pride fortfarande behövs i allra högsta grad, säger Emil Israelsson.

Malmö Pride avslutas med parad och fest under dagen
Sveriges Radio
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