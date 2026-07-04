Skånes enda queerbar vandaliserad under Pride

Queerbaren Atemlos i Malmö, som är den enda i Skåne, har utsatts för vandalisering under prideveckan. Det berättar ägaren Emil Israelsson för P4 Malmöhus.

– Vi har problem med ungdomsgäng som sliter ner alla våra prideflaggor och tycker det är roligt.

Personalen har städat upp och lagat det som gått sönder, och har även polisanmält händelserna för att markera att skadegörelsen inte är okej.

– Jag tycker att det här visar tydligt att Pride fortfarande behövs i allra högsta grad, säger Emil Israelsson.