Skickade sista sms kort före blodiga attacken

Den brittiska politikern och tv-profilen Anne Widdecombe skickade sitt sista sms klockan 12.19 i onsdags, rapporterar The Telegraph.

Det gick till en researcher på Channel 5, där hon skulle vara med i ett inslag klockan 14.15. Researchern svarade på sms:et klockan 12.48, men då var det tyst från Widdecombe, och hon missade sitt tv-framträdande.

Polisen misstänker att 78-åringen mördades runt klockan 12.30. Ett dygn senare hittades hon i en blodpöl i sitt hem efter att en vän slagit larm.

En 26-årig man greps i går misstänkt för mord, men släpptes i dag på fri fot och avskrevs från utredningen. Polisen ska hålla en presskonferens om utredningsläget senare på lördagen.