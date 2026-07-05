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Cyklister under andra etappen. (Thibault Camus /AP/TT / AP)
Tour de France

Skogsbrand hotar tredje etappen i Tour de France

Av Joel Malmén
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En skogsbrand hotar den tredje etappen i Tour de France, rapporterar Reuters.

Branden, som redan härjat 1 500 hektar, är just nu sex mil från Les Angles i sydöstra Frankrike där cyklisterna ska gå i mål på måndagen.

Arrangörerna uppger att ett beslut ska fattas senare under söndagen, och att rutten eventuellt kan anpassas.

Runt 750 brandmän, 200 brandbilar och nio plan och helikoptrar deltar i släckningsinsatsen.

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TT
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