Skogsbrand hotar tredje etappen i Tour de France

En skogsbrand hotar den tredje etappen i Tour de France, rapporterar Reuters.

Branden, som redan härjat 1 500 hektar, är just nu sex mil från Les Angles i sydöstra Frankrike där cyklisterna ska gå i mål på måndagen.

Arrangörerna uppger att ett beslut ska fattas senare under söndagen, och att rutten eventuellt kan anpassas.

Runt 750 brandmän, 200 brandbilar och nio plan och helikoptrar deltar i släckningsinsatsen.