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Branden rasar i Ávilaprovinsen i Spanien. (Manu Fernandez /AP/TT / AP)
Skogsbränderna i Europa

Man gripen i samband med spanska bränderna

Av Hedda Hallsenius
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En man har gripits misstänkt för att ha startat den massiva skogsbranden i Madridområdet, uppger spansk polis enligt AFP.

Två personer tros ha orsakat branden när de använt ett jordbruksfordon, trots ett strängt förbud i den torra och heta regionen.

”Det som startade branden var en allvarligt oaktsam handling”, skriver spanska civilgardet på X.

Civilgardet på X
x.com
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