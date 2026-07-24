Man gripen i samband med spanska bränderna

En man har gripits misstänkt för att ha startat den massiva skogsbranden i Madridområdet, uppger spansk polis enligt AFP.

Två personer tros ha orsakat branden när de använt ett jordbruksfordon, trots ett strängt förbud i den torra och heta regionen.

”Det som startade branden var en allvarligt oaktsam handling”, skriver spanska civilgardet på X.