Man gripen i samband med spanska bränderna
En man har gripits misstänkt för att ha startat den massiva skogsbranden i Madridområdet, uppger spansk polis enligt AFP.
Två personer tros ha orsakat branden när de använt ett jordbruksfordon, trots ett strängt förbud i den torra och heta regionen.
”Det som startade branden var en allvarligt oaktsam handling”, skriver spanska civilgardet på X.
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