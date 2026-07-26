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Räddningstjänsten har haft intensiva dagar i Madrid på sistone. (Manu Fernandez /AP/TT / AP)
Skogsbränderna i Europa

Framsteg i kampen mot spanska bränder

Av Daniel Persson
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Bränderna utanför Madrid rasar vidare men räddningstjänsten uppges ha fått vissa under kontroll, skriver TT med hänvisning till El País.

Premiärminister Pedro Sanchez sa på söndagen att räddningspådraget har några intensiva timmar framför sig. Han noterade att det gjorts framsteg under natten.

Enligt myndigheterna har 77 000 hektar mark eldhärjats runt huvudstaden. Tiotusentals är fortfarande evakuerade och det kommer dröja innan de kan återvända till sina hem.

Samtidigt har nya bränder uppstått i andra delar av landet. Norr om Valencia har 15 000 människor tvingats lämna sina hem efter att räddningstjänsten där ställs inför en skogsbrand.

39 städer eller byar har evakuerats i tre spanska provinser
TT
En ny eldsvåda har uppstått i La Vall d’Uixó utanför Valencia (på spanska)
elpais.com
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