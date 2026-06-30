Skogsbrand rasar i Avesta – meterhöga lågor

En skogsbrand med meterhöga lågor rasar utanför Avesta, rapporterar lokala medier. Räddningstjänsten och en av MCF:s, Myndigheten för civilt försvar, helikoptrar deltar i släckningsarbetet.

– Det är ganska svåråtkomlig terräng att jobba i, säger SOS Alarms teamledare Ilona Lindholm till SVT Nyheter Dalarna.

Branden är cirka 250 gånger 250 meter och rasar i ett kalhygge. Det finns risk för spridning, enligt räddningstjänsten.