Kapua Ong gör matteläxor i sitt hem i Honolulu på Hawaii, 11 september.

Det stormar kring Google efter uppgifter i New York Times om att skolor i USA som väljer bort Googles AI-funktioner helt även kan förlora tillgången till söktjänsten, rapporterar CNBC.

Flera amerikanska politiker, däribland Zohran Mamdani och Bernie Sanders, har reagerat starkt.

”Google försöker använda sin monopolställning för att tvinga på skolor AI”, skriver Mamdani på X.

I ett inlägg på X skriver Google att hela poängen är att skolorna själva får välja vilka tjänster de vill aktivera. Men bolaget bemöter inte kritiken om att skolor som vill använda söktjänsten utan AI saknar det alternativet.

Enligt Googles utbildningschef Chris Phillips är sökfunktionen och AI numera ”djupt integrerade”.