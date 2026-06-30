SL förstärker trafiken inför matchen mot Frankrike

Arkivbild från 20 juni: Besvikna fotbollssupportrar efter Nederländernas mål på Stockholm Stadion för att följa Sveriges gruppspelsmatch mot Nederländerna.

SL har varnat för trafikkaos inför kvällens sena match mot Frankrike, som bland annat väntas locka 20 000 åskådare till Stockholm stadion. Nu agerar lokaltrafikbolaget och utökar både tunnelbane- och busstrafiken under natten mot onsdagen, enligt lokala medier.

”Det här är verkligen en unik åtgärd och innebär ändrade underhållsarbeten och det är något vi jobbar med för fullt just nu med att lösa”, skriver regionens kommunikatör Natalie Nordenswan till DN.