ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild från 20 juni: Besvikna fotbollssupportrar efter Nederländernas mål på Stockholm Stadion för att följa Sveriges gruppspelsmatch mot Nederländerna. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMMästerskapet

SL förstärker trafiken inför matchen mot Frankrike

Av Tomas Ekelund
Publicerad:

SL har varnat för trafikkaos inför kvällens sena match mot Frankrike, som bland annat väntas locka 20 000 åskådare till Stockholm stadion. Nu agerar lokaltrafikbolaget och utökar både tunnelbane- och busstrafiken under natten mot onsdagen, enligt lokala medier.

”Det här är verkligen en unik åtgärd och innebär ändrade underhållsarbeten och det är något vi jobbar med för fullt just nu med att lösa”, skriver regionens kommunikatör Natalie Nordenswan till DN.

Omni förklararGruppspelet är över: Nike vann varumärkeskampen

Omni Mer
Flera busslinjer kommer att gå fram till klockan 02 – matchen börjar klockan 23
TT
Linje 91, 94 och 96 trafikeras med 15 minuters intervaller
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen