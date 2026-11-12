SMHI höjer dagens snövarning till röd, vilket är den högsta möjliga.

Varningen gäller främst kring Skellefteå och kring kustområdena norrut. SMHI räknar med att det kan bli mellan 50 och 80 centimeter snö under dagen. Dessutom ser det ut att bli blåsigt.

Varningen börjar gälla klockan 14.00 på torsdagen och sträcker sig till klockan 23.00 på fredagskvällen. Man bör räkna med längre elavbrott och man uppmanas att inte ge sig ut i trafiken i onödan.

– För sikten kommer vara obefintlig. Man kommer inte se någonting när man ger sig ut. Det här drar i gång under eftermiddagen, säger meteorologen Madeleine Westin till TV4 Nyheterna.

Det är första gången som en röd varning utfärdas redan i november sedan man bytte till färgskalan, enligt meteorologen Lasse Rydqvist på Klart.

Orange varning för snö gäller över Timrå och Örnsköldsvik. En gul varning gäller delar av Värmland, Dalarna och Västernorrland.