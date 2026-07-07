SMHI varnar för kraftiga vindar och regn i sydväst
SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar över stora delar av västkusten och Skåne, rapporterar Aftonbladet. Vinden väntas uppgå till 22-28 meter per sekund under eftermiddag och kväll.
Samtidigt kan ett stråk med skurar dra in västerifrån över Halland.
Sedan tidigare är också en gul varning för skyfall utfärdad över stora delar av Värmlands län, västra Örebros län och nordligaste Västra Götalands län.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen