SMHI varnar för skyfall – 50 millimeter regn på kort tid

Början av juli bjuder på ostadigt sommarväder i Sverige. Under söndagen varnar SMHI för kraftiga skyfall i östra delarna av Svealand och sydligaste Gävleborg, rapporterar SVT.

En gul varning för regn gäller också i mellersta Norrland. Där kan det bli rejält blött från söndag eftermiddag och framåt.

”Under söndag och måndag regn eller skurar kan ge stora regnmängder, 50-80 mm, möjligen mer”, skriver SMHI på sin hemsida.