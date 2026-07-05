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Regnet öser ner vid Norrmalmstorg i centrala Stockholm. Arkivbild. (Henrik Montgomery/TT)
Sommarvädret

SMHI varnar för skyfall – 50 millimeter regn på kort tid

Av Ebba Örn
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Början av juli bjuder på ostadigt sommarväder i Sverige. Under söndagen varnar SMHI för kraftiga skyfall i östra delarna av Svealand och sydligaste Gävleborg, rapporterar SVT.

En gul varning för regn gäller också i mellersta Norrland. Där kan det bli rejält blött från söndag eftermiddag och framåt.

”Under söndag och måndag regn eller skurar kan ge stora regnmängder, 50-80 mm, möjligen mer”, skriver SMHI på sin hemsida.

Kraftigt regn väntas i delar av Västerbotten och Västernorrland
Sveriges Television
Översvämningar kan uppstå till exempel i källare och dagvattensystem
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SMHI:s väderprognos
www.smhi.se
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