SMHI varnar för skyfall i flera delar av landet

Arkivbild av ett regnoväder i Stockholm under midsommardagen.

SMHI har utfärdat gul varning för skyfallsliknande regn under söndagen och måndagen, rapporterar bland annat Expressen.

30-50 millimeter regn väntas i södra Gävleborg och delar av Uppsala och Stockholm på söndagseftermiddagen. Ännu mer regn – 50-80 millimeter – väntas falla i Västerbotten och Västernorrland.

SMHI varnar för att översvämningar kan uppstå i källare och dagvattensystem, och uppmanar till försiktighet i trafiken, då det kan vara dålig sikt och risk för vattenplaning.