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Arkivbild av ett regnoväder i Stockholm under midsommardagen. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

SMHI varnar för skyfall i flera delar av landet

Av Hedda Hallsenius
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SMHI har utfärdat gul varning för skyfallsliknande regn under söndagen och måndagen, rapporterar bland annat Expressen.

30-50 millimeter regn väntas i södra Gävleborg och delar av Uppsala och Stockholm på söndagseftermiddagen. Ännu mer regn – 50-80 millimeter – väntas falla i Västerbotten och Västernorrland.

SMHI varnar för att översvämningar kan uppstå i källare och dagvattensystem, och uppmanar till försiktighet i trafiken, då det kan vara dålig sikt och risk för vattenplaning.

I slutet av nästa vecka kan sommarvärmen komma tillbaka
Expressen
Åskskurar väntas även på flera håll
www.tv4.se
SMHI:s varning
www.smhi.se
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