SMHI varnar för skyfall i flera delar av landet
SMHI har utfärdat gul varning för skyfallsliknande regn under söndagen och måndagen, rapporterar bland annat Expressen.
30-50 millimeter regn väntas i södra Gävleborg och delar av Uppsala och Stockholm på söndagseftermiddagen. Ännu mer regn – 50-80 millimeter – väntas falla i Västerbotten och Västernorrland.
SMHI varnar för att översvämningar kan uppstå i källare och dagvattensystem, och uppmanar till försiktighet i trafiken, då det kan vara dålig sikt och risk för vattenplaning.
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