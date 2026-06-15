Socialtjänstens hantering granskas efter dödsbranden

Socialtjänsten på Hisingen i Göteborg kommer att granska sin hantering av ärendet där en flicka i förskoleåldern dog i en lägenhetsbrand, rapporterar P4 Göteborg.

Trots flera orosanmälningar om flickans förhållanden startades ingen utredning och flickan fick aldrig komma till tals.

Branden inträffade i februari i år sedan flickan lämnats ensam hemma. Orosanmälningarna hade bland annat handlat om just att flickan lämnades ensam i lägenheten långa stunder.

Flickans mamma har åtalats misstänkt för bland annat grovt vållande till annans död.