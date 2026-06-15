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Illustrationsbild- (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Lägenhetsbranden i Göteborg

Socialtjänstens hantering granskas efter dödsbranden

Av Anders Hovne
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Socialtjänsten på Hisingen i Göteborg kommer att granska sin hantering av ärendet där en flicka i förskoleåldern dog i en lägenhetsbrand, rapporterar P4 Göteborg.

Trots flera orosanmälningar om flickans förhållanden startades ingen utredning och flickan fick aldrig komma till tals.

Branden inträffade i februari i år sedan flickan lämnats ensam hemma. Orosanmälningarna hade bland annat handlat om just att flickan lämnades ensam i lägenheten långa stunder.

Flickans mamma har åtalats misstänkt för bland annat grovt vållande till annans död.

Förvaltningen ska nu se över om något kunde ha gjorts annorlunda
Sveriges Radio
Flickan dog av sina skador
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