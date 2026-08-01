Sockerfattig diet för barn kan minska risken för demens

Barn under två år som äter lite raffinerat socker kan få bättre hjärnhälsa på äldre dagar, visar en studie från ett universitet i Hongkong. Forskare har jämfört två olika perioder i Storbritannien, före och efter att sockerransoneringen upphörde 1953. Resultaten tyder på att de som var småbarn under sockerransoneringen hade 23 procent lägre risk att utveckla demens senare i livet, skriver BBC.

När sockerransoneringen avskaffades fördubblades sockerkonsumtionen nästan över en natt – från omkring 41 gram om dagen, motsvarande cirka tio sockerbitar, till ungefär 80 gram, eller 20 sockerbitar.

Experter menar att resultaten är intressanta och att det tidigare har funnits studier som pekar på att människans första 1 000 dagar har stor betydelse. Däremot betonar de att det krävs mer forskning eftersom studien är baserad på människor födda på 1940- och 1950-talet.