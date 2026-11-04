Bolag verksamma inom förnybara sektorer har rusat på börser världen över efter att Demokraterna tagit över makten i den amerikanska kongressen. Maktskiftet lär leda till att sektorn, som har ogillats av Trump, behandlas mer välvilligt. Det skriver Bloomberg.

Vinnaren i Europa blev den danska vindkraftsoperatören Orsted som lyfte med 8 procent. På Köpenhamnsbörsen lyfte även Vestas med närmare 3 procent.

I USA lyfter solkraftsbolagen First Solar och Sunrun med 8 respektive 5 procent.