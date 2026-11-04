Techjättarna Microsoft, Alphabet och Amazon stiger rejält på Wall Street. Investerare räknar med att Demokraternas storvinst i mellanårsvalet kan få positiva effekter på företagens kassaflöden, skriver Bloomberg.

– Om det för med sig att företag inte spenderar galna mängder pengar på att bygga ut beräkningskapacitet, innebär det att de kan få positiva kassaflöden igen, säger Robert Pavlik, portföljförvaltare på Dakota Wealth Management.

Många demokrater har i sina kampanjer propagerat för att AI-satsningen behöver bromsas upp och att byggnationen av datacenter behöver begränsas. Även många väljare har engagerat sig starkt i frågan och protesterat mot att det byggs datacenter i deras närområde.