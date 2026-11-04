Demokraternas storseger i mellanårsvalet adderar ytterligare oro till redan oroliga finansmarknader, skriver Reuters. Samtidigt kan det leda till en del klarhet.

Uppmärksamheten riktas främst mot två områden. För det första ökar osäkerheten om vilken väg kriget mot Iran tar.

– Störst marknadspåverkan kan vi få ifall Donald Trump, nu när mellanårsvalet är över, bestämmer sig för att eskalera konflikten i Mellanöstern, säger Mike Bell, strategichef på RBC Bluebay Asset Management, till nyhetsbyrån.

Det andra området är den amerikanska finanspolitiken. Där finns det en potentiell uppsida, menar analytiker, då Trumps möjligheter att spendera skattepengar minskar då han inte kan luta sig mot en majoritet i kongressens båda kammare.