Republikanerna åkte på en rejäl förlust i mellanårsvalet och Texas fick sin första demokratiska guvernör på mer än tre decennier. En av de stora förlorarna på detta kan bli Texasbon Elon Musk.

Musk spenderade hundratals miljoner dollar på att stötta Republikanerna i Texas, som är hemmastaten för hans bolag Space X och Tesla. Bolagens aktier faller 2-3 procent på förmiddagen efter valet, samtidigt som börserna handlas upp rejält.

Musk kommer få kämpa mot både Texas nya demokratiska guvernör Gina Hinojosa och den nya demokratiska senatorn James Talarico.