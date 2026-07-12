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Ståle Solbakken. (JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMReaktioner på Norges VM

Solbakken: Vi spelade en fantastisk fotboll

Av Daniel Persson
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VM-äventyret är över. I sex och en halv vecka har det norska landslaget förvandlat ett helt land och fått hela världen att känna till dem. Efter uttåget hade förbundskapten Ståle Solbakken svårt att hålla tårarna borta i tv-sändningen efter matchen.

– Jag tycker det är synd om grabbarna, sa han.

Solbakken sa att de marginaler laget hade med sig i åttondelsfinalen mot Brasilien, hade de emot sig i kvartsfinalen mot England.

– Efter första vätskepausen spelar vi en fantastisk fotboll.

Han sa att det visserligen fanns flera situationer att diskutera, men att inget av det tjänade till efter utträdet ur VM.

– Vi önskar England lycka till i den fortsatta turneringen.

Solbakken menade att utsparken vid 1–1-målet borde ha dömts bort
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