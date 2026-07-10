Sorgset vid stranden: ”Det här känns olustigt”

Stämningen har varit dämpad på badstranden Hawaii i Stenungsund efter mordet på en ung man under natten till torsdagen.

– Det är tråkigt att det blir så även i vår lilla kommun, säger Tommy Ankargren till SVT Nyheter Väst.

Nicklas Björn är ofta på badet och avrundade gårdagen med ett kvällsdopp ihop med sin son.

– Det gör ju att det här känns olustigt. Det första man funderade på i morse var om det var någon man har en koppling till som drabbats, säger han till Aftonbladet.