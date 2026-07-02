Spanien förbjuds från att äta lök och gurka inför match

Spanien är storfavorit inför mötet med Österrike i sextondelsfinalen i VM i kväll. En förklaring till det väloljade spanska maskineret är lagets mycket strikta diet, skriver El Mundo.

Inför match får spelarna gärna äta pasta och grillad kyckling till frukost, likaså äggröra, rostat bröd, pannkakor och dadlar. Det är mycket viktigt att fylla på glykogendepåerna, konstaterar dietisten Toscana Viar som ansvarat för spanska landslagets mat sedan 2019.

Men en sak är absolut förbjuden: grönsaker som sallad, gurka och lök. Det handlar helt enkelt om att fiberrik mat försämrar kroppens snabba näringsupptag.

– Det skulle inte ens falla dem in, säger Viar.