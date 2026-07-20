Spaniens lagkapten prisas som VM:s bäste spelare
Efter VM-guldet belönas Spaniens lagkapten Rodri med Fifas guldboll som går till turneringens bäste spelare.
– Det känns som det perfekta manuset. Jag räknade verkligen inte med det här, säger 30-åringen efter att ha fått priset, enligt ESPN.
Manchester City-stjärnan ådrog sig en svår knäskada hösten 2024 och har haft en lång väg tillbaka.
– Jag är stolt och jag skulle älska om nya generationer fick se att det är möjligt. Att en spelare som rör vid himlen och sedan störtar ner i helvetet också är kapabel att resa sig igen.
Messi fick nöja sig med silverbollen och Mbappé fick bronsbollen. Fransmannen tog samtidigt hem Fifas guldsko som turneringens skyttekung med tio fullträffar.
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