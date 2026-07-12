Spansk ex-premiärminister i VM-rasistskandal

Spaniens konservativa ex-premiärminister Mariano Rajoy kritiseras hårt efter att ha skrivit att Frankrikes fotbollslandslag ”inte har några franska spelare”, rapporterar The Guardian.

”Det finns de som fortfarande bedömer tillhörighet utifrån efternamn, födelseplats och hudfärg. Andra bedömer den utifrån rötterna i ett land och viljan att bidra till det”, skriver den nuvarande premiärministern, socialisten Pedro Sánchez, på X.

Uttalandet sågas också av flera franska politiker, däribland inrikesminister Laurent Nuñez, som kallar det ”fullständigt oacceptabelt”.

– Frankrike är ett land av mångfald där alla kan blomstra och hitta sin plats, säger han.