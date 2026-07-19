Spanska kaxigheten: ”Ta det lugnt – ni är bättre än de”
Varken de spanska eller argentinska tidningarna håller igen inför ländernas möte i kvällens VM-final.
I spanska El Mundo beskrivs matchen redan som ”alla tiders final”. Argentinska Clarin kallar den för ”den perfekta finalen”.
Spanien vann sitt hittills enda VM-guld i Sydafrika 2010. I Marca påminner den spanske landslagslegendaren Fernando Torres om något som den dåvarande förbundskapten Vicente del Bosque sa då:
”Ta det lugnt – ni är bättre än de”, skriver Torres och menar att orden stämmer lika bra på dagens spanska lag.
Argentinska La Nación har samtidigt gjort en enkätundersökning i Buenos Aires. Resultatet visar att det råder konsensus om att Messi kommer att lyfta VM-bucklan för andra gången i rad.
– Vi kommer att vinna eftersom vi har hjärta och är ”street smart”, säger 18-årige Andrés till tidningen.