Spanska kaxigheten: ”Ta det lugnt – ni är bättre än de”

Spanska spelare firar efter vinsten i kvartsfinalen mot Belgien.

Varken de spanska eller argentinska tidningarna håller igen inför ländernas möte i kvällens VM-final.

I spanska El Mundo beskrivs matchen redan som ”alla tiders final”. Argentinska Clarin kallar den för ”den perfekta finalen”.

Spanien vann sitt hittills enda VM-guld i Sydafrika 2010. I Marca påminner den spanske landslagslegendaren Fernando Torres om något som den dåvarande förbundskapten Vicente del Bosque sa då:

”Ta det lugnt – ni är bättre än de”, skriver Torres och menar att orden stämmer lika bra på dagens spanska lag.

Argentinska La Nación har samtidigt gjort en enkätundersökning i Buenos Aires. Resultatet visar att det råder konsensus om att Messi kommer att lyfta VM-bucklan för andra gången i rad.

– Vi kommer att vinna eftersom vi har hjärta och är ”street smart”, säger 18-årige Andrés till tidningen.