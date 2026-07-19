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Spanska spelare firar efter vinsten i kvartsfinalen mot Belgien. (Jae C. Hong/AP/TT)
Fotbolls-VMSlutspelet

Spanska kaxigheten: ”Ta det lugnt – ni är bättre än de”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Varken de spanska eller argentinska tidningarna håller igen inför ländernas möte i kvällens VM-final.

I spanska El Mundo beskrivs matchen redan som ”alla tiders final”. Argentinska Clarin kallar den för ”den perfekta finalen”.

Spanien vann sitt hittills enda VM-guld i Sydafrika 2010. I Marca påminner den spanske landslagslegendaren Fernando Torres om något som den dåvarande förbundskapten Vicente del Bosque sa då:

”Ta det lugnt – ni är bättre än de”, skriver Torres och menar att orden stämmer lika bra på dagens spanska lag.

Argentinska La Nación har samtidigt gjort en enkätundersökning i Buenos Aires. Resultatet visar att det råder konsensus om att Messi kommer att lyfta VM-bucklan för andra gången i rad.

– Vi kommer att vinna eftersom vi har hjärta och är ”street smart”, säger 18-årige Andrés till tidningen.

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Torres: ”Det är en fråga om ledarskap” (spanska)
www.marca.com
”Bordet är dukat för miljontals argentinare” (spanska)
www.clarin.com
Augusto: ”Laget vill ge ännu en glädje till folket” (spanska)
www.lanacion.com.ar
”Matchen som alla fans har drömt om” (spanska)
www.elmundo.es
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Fotbolls-VMSlutspeletFernando TorresVicente del BosqueFotboll