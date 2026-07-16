Spararfavoriten Mips rusade 28 procent på starkt delår
Småspararfavoriten Mips rusade på börsen efter att torsdagens delårsrapport slagit analytikernas förväntningar.
Hjälmteknikföretaget redovisade en organisk tillväxt på 42 procent under kvartalet jämfört med samma period i fjol, samtidigt som lönsamheten ökade kraftigt.
– Man ska tänka på att de här siffrorna inkluderar ett förvärv, säger vd Max Strandwitz till EFN.
Aktie-Ansvar-förvaltaren Charlotta Faxén tycker att aktien kostar mycket i förhållande till hur mycket bolaget tjänar.
Aktien summerade dagen 28 procent upp.
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