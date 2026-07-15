Wall Street öppnar uppåt – Paypal budrusar

Wall Street öppnar uppåt på onsdagen, trots fortsatt oro i Mellanöstern.

Teknik, sällanköpsvaror och telekom är vinnarsektorer, medan hälsa backar.

Chipsektorn rekylerar ner trots att den nederländska jätten ASML har höjt sin försäljningsprognos för andra gången i år. Sandisk backar 4 procent, Marvell tappar kring 3 procent och Micron minskar runt 2 procent.

Betaljätten Paypal rusar cirka 15 procent efter uppgifter om att fintech-bolaget Stripe och riskkapitalbolaget Advent lagt ett bud på över 53 miljarder dollar på bolaget. Budet innebär en premie på 28 procent över tisdagens stängningskurs.

Storbanken Morgan Stanley redovisade rekordintäkter i det andra kvartalet i spåren av rusande tradingverksamhet. Vinsten var också klart högre än väntat. Aktien handlas trots det avvaktande.

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