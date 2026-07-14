Wall Street öppnar mestadels uppåt – IBM rasar

USA-börserna öppnar mestadels högre efter beskedet att inflationen i juni var klart lägre än väntat. Samtidigt har krisen i Mellanöstern trappats upp.

Tekniktunga Nasdaq öppnar 0,5 procent upp, medan breda S&P 500 stiger 0,2 procent. Däremot backar Dow 0,3 procent efter att IBM vinstvarnat för det andra kvartalet och presenterat preliminära siffror. Datortillverkarens aktie faller nära 25 procent och pressar indexet.

Flera amerikanska storbanker har redovisat delår. Goldman Sachs rapport tas emot väl av investerarna, som handlar upp aktien med över 4 procent.

JP Morgan, Bank of America och Citigroup stiger kring 1 procent, medan Wells Fargo faller över 1 procent.

Samtidigt studsar chipsektorn tillbaka efter gårdagens fall. Exempelvis är Sandisk och AMD upp 5-6 procent.

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