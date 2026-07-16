SR sände fel version av Alis sommarprat: ”Lite panik”

Fel version av journalisten och författaren Elaf Alis sommarprat sändes ut i P1 på torsdagen, skriver hon själv i ett inlägg på Threads enligt flera medier.

Enligt Ali handlade det om en testspelning, utan slutmanus och fel musik, och inte det färdiga sommarpratet.

”Jag fick en smärre chock och lite panik när jag hörde det live i radion.”

Rätt sommarprat publicerades i appen. SR beklagar felet och Ali säger till SVT Nyheter att det inte är ”värsta grejen egentligen”.