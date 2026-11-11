Frys diskussionerna om regeringsfrågan och börja diskutera sakpolitik. Det tycker SSU-ordföranden Moska Hassas, rapporterar TV4 Nyheterna.

– Att pausa de röda linjerna är viktigt för att man ska se hur mycket man är överens om, om vilken riktning man vill föra Sverige i. Alla behöver samarbeta nu för att få fram den politik man gick till val på, säger hon.

De unga människor Hassas möter varje dag bryr sig inte om vem som har vilken ministerpost, tillägger hon.