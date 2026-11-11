Efter 50 tröga första dagar har det skett en ketchupeffekt i regeringsbildningen, säger SVT:s politikreporter Kristoffer Törnmalm.

– Nu är det en dragkamp mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, där de försöker få in Centerpartiet i sina respektive läger.

I måndags var V uppgivet efter Anderssons besked om stängd regeringsdörr, men två dagar senare har de satt sig vid bordet igen – det är ett tecken på att det rör på sig, säger Törnmalm.

Hur det än blir får Sverige en svag regering, skriver Aftonbladets Oisín Cantwell. Antingen en till höger där det ständigt måste smygas och viskas i korridorer för att runda C:s röda linjer mot SD, eller en till vänster där C och V ryker ihop om sin oförenliga ekonomiska politik.

”För den som anser att en stark och handlingskraftig regering är viktigare för Sverige än vem som har makten finns ett tredje och bättre alternativ än något av dessa två: Extraval.”

Nu avgörs allt av Centerpartiet – eller åtminstone ett av de två centerpartierna, skriver Expressens Viktor Barth-Kron.

I åratal har partiet balanserat två identiteter: en modern, liberal och vänsterlutande, och en traditionell, pragmatisk och borgerlig. Nu kan bara en av dem vinna, skriver han.

”Mycket talar för att Centerpartiet går ur hösten 2026 som en stark kraft i svensk politik. Frågan är alltså bara vilket centerparti det blir.”