Staden inför utegångsförbud under Kap Verdes match

En bild från Brockton, USA, där många kapverdier firat lagets framgångar i VM.

I staden Brockton utanför Boston har borgmästaren Moises Rodrigues infört ett utegångsförbud i samband med Kap Verdes VM-sextondelsfinal mot Argentina.

Brockton är en av platserna i USA där det bor flest människor från Kap Verde, skriver AP. Under Kap Verdes gruppspelsmatcher har tusentals människor samlats på gatorna, och enligt polisen har flera skjutningar och våldsdåd koppling till folksamlingarna.

– Syftet med utegångsförbudet är att skydda allmänhetens säkerhet och minska brottslighet som kan uppstå i samband med firandet efter matchen, säger Rodrigues i ett uttalande.

Matchen mellan Kap Verde och Argentina spelas klockan 00.00 natten mot lördag svensk tid.