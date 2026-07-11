Just nu: England utjämnar via Jude Bellingham

NOR–ENG 1–1 | Jude Bellingham utjämnar VM-kvarten mot Norge. Målet kommer på tilläggtid.

Norge tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom yttermittfältaren Andreas Schjelderup, som knorrade in ett skott i bortre burgaveln. Målchansen var Norge första i matchen och kom efter ett stort engelskt bollövertag.

Inför halvleksvidan är det därför helt jämnt och 1–1.

England har dominerat skeendet medan Norge fokuserar på kontringar. England möter ett kompakt norskt försvar som väntar på läge att göra omställningar. England tycks särskilt fokuserade på att ta sig fram via högerkanten och mittfältsbreddaren Noni Madueke.

Bollen har spelats in i straffområdet ett par gånger, men utan att Ørjan Nyland i Norges mål fått anstränga sig.