Just nu: England utjämnar via Jude Bellingham
NOR–ENG 1–1 | Jude Bellingham utjämnar VM-kvarten mot Norge. Målet kommer på tilläggtid.
Norge tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom yttermittfältaren Andreas Schjelderup, som knorrade in ett skott i bortre burgaveln. Målchansen var Norge första i matchen och kom efter ett stort engelskt bollövertag.
Inför halvleksvidan är det därför helt jämnt och 1–1.
England har dominerat skeendet medan Norge fokuserar på kontringar. England möter ett kompakt norskt försvar som väntar på läge att göra omställningar. England tycks särskilt fokuserade på att ta sig fram via högerkanten och mittfältsbreddaren Noni Madueke.
Bollen har spelats in i straffområdet ett par gånger, men utan att Ørjan Nyland i Norges mål fått anstränga sig.
Matchfakta Norge–England 1–1
1–0 Andreas Schjelderup (36)
1–1 Jude Bellingham (46)
Startelvorna
Norge: Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe, Torbjørn Heggem – Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard – Alexander Sørloth, Erling Haaland, Andreas Schjelderup.
England: Jordan Pickford – John Stones, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly – Declan Rice, Elliot Anderson – Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon – Harry Kane.