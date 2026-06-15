Stegras moderbolag byter namn – igen

Stegras moderbolag byter namn för andra gången och stryker stål och vätgas ur verksamhetsbeskrivningen. Det rapporterar NSD.

Det nya namnet blir Green Nexus Investment Holding, enligt bolagsordningen. Samtidigt ändras verksamhetsbeskrivningen till att omfatta förvaltning av aktier och egendom.

Dotterbolaget Stegra Boden AB behåller däremot sitt namn, uppger bolagets presschef Karin Hallstan.

”Vi kommenterar ytterligare i samband med formell closing av finansieringsrundan”, skriver hon till.