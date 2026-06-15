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(Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Industrisatsningarna i norr

Stegras moderbolag byter namn – igen

Av Aron Sigblad
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Stegras moderbolag byter namn för andra gången och stryker stål och vätgas ur verksamhetsbeskrivningen. Det rapporterar NSD.

Det nya namnet blir Green Nexus Investment Holding, enligt bolagsordningen. Samtidigt ändras verksamhetsbeskrivningen till att omfatta förvaltning av aktier och egendom.

Dotterbolaget Stegra Boden AB behåller däremot sitt namn, uppger bolagets presschef Karin Hallstan.

”Vi kommenterar ytterligare i samband med formell closing av finansieringsrundan”, skriver hon till.

Bytte namn 2024 från Green Steel till Stegra
www.nsd.se  · Ofta betalvägg
Befinner sig fram till slutet av juni i en finansieringsrunda
efn.se
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Industrisatsningarna i norrStegra (tidigare H2 Green Steel)Industri & tillverkningStål- och metallindustri