Stjärnregissören nervös inför premiären av ”The Odyssey”

En av världens främsta regissörer, Christopher Nolan, är nervös inför premiären av sitt historiska epos ”The Odyssey”. I en intervju med TT berättar han om känslorna.

– Jag känner pressen. Att släppa filmen är oerhört spännande, men det är samtidigt mycket skrämmande för oss allihop, fortsätter han.

Filmen är en tolkning av den antika berättelsen om Odysseus och hans kamp för att ta sig hem till sin hustru Penelope efter det långa trojanska kriget. Nolans version är nästan tre timmar lång och han lovar publiken att de ska få se något ”de aldrig sett förut”.

”The Odyssey” har svensk biopremiär den 17 juli.