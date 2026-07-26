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Prideparaden i Stockholm förra året. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
Reaktioner på Berlindådet

Stockholm Pride: ”Målet är att folk ska känna sig trygga”

Av Hannah Gustafsson
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I morgon inleds Pride i Stockholm och trots dådet i Berlin känner festivalledaren Måns Axelsson sig trygg med säkerheten, rapporterar SvD.

– Vi har gjort det här i 28 år och har ett otroligt bra samarbete med polisen och andra myndigheter. Vårt mål är att folk ska känna sig trygga och det kommer vi att se till att de gör, säger han.

Säpo säger till tidningen att de inte vill kommentera huruvida hotbilden mot Stockholms Pride höjts i och med dådet. Polisen säger att det i nuläget inte finns någon anledning att stärka upp inför firandet.

RFSL:s generalsekreterare Felix König tycker att säkerhetsläget har förvärrats de senaste åren och att dådet i Berlin kommer att få konsekvenser utanför Tyskland, säger han till TV4 Nyheterna.

– Det gör att människor nu kommer att fundera över hur det här påverkar exempelvis Stockholm Pride och om personer vågar komma dit.

Polisen ser ingen koppling mellan dådet i Berlin och Stockholms Pride
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RFSL efter attacken: ”Hotbilden har tydligt förvärrats”
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