Stockholmarna har blivit en miljon: ”Ska fira med tårta”
Stockholm har slutligen passerat en miljon invånare, visar siffror från SCB. Invånarantalet i huvudstaden är nu 1 000 374 personer.
Ellen Forsberg, statistiker i Stockholms stad, säger till SVT Nyheter att milstolpen ska firas med tårta.
– Vi har ju väntat på det här i över tio års tid, säger hon.
Staden har inte vuxit i den takt man tidigare trott. En prognos från 2018 gjorde gällande att miljonstrecket skulle passeras redan 2023.
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