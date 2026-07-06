Utredare: Breda reformer krävs för att öka barnafödandet

Ett barn på en leksaksbil vid en grind. Arkivbild.

Reformer som högre barnbidrag och skattesänkningar för barnfamiljer är steg i rätt riktning, men för att öka barnafödandet krävs bredare strukturella reformer som gör det lättare för unga att etablera sig i vuxenlivet. Det skriver två utredare i SvD Debatt.

Framför allt, anser debattörerna, måste det bli enklare att skaffa sig en utbildning, ett jobb och en bostad. De ekonomiska riskerna för unga ensamstående föräldrar måste också minska, skriver de.

”Barn och unga bör inte betraktas som en kostnad i de offentliga finanserna, utan som en strategisk investering i framtida arbetskraft, humankapital och ekonomisk bärkraft.”