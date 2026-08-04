Läkare: Ingen hinner göra tre extra ivf-försök i år

Regeringens satsning på fler ivf-försök riskerar att gå upp i rök eftersom de 327 miljoner kronorna måste användas i år, enligt Ekot.

– Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra tre försök, för att våra riktlinjer från SKR är att man ska göra tre försök på 24 månader, säger Tekla Lind, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

Men regeringen tillbakavisar uppgifterna i ett mejl till Omni. De menar att pengarna är öronmärkta även nästa år och att det inte finns någon tidsbegränsning gällande försöken.

Sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) säger till Ekot att det inte är meningen att alla försök ska hinnas med i år.