”Några hundralappar får inte upp barnafödandet”
Forskningen visar att några hundralappar extra i barnbidrag, och liknande kortsiktiga punktinsatser, inte får upp barnafödandet. Det är grundtryggheten som saknas, skriver Centerstudenters ordförande Rasmus Elfström på SvD Debatt.
De strukturella problemen med arbetslöshet, skyhöga bostadspriser och decennielånga bostadsköer måste tacklas, fortsätter han.
”Politiker måste sluta betrakta unga som en kortsiktig kostnad och i stället se dem som en strategisk investering i framtida arbetskraft och ekonomisk bärkraft.”
Just nu upplåst för alla
Barnafödandet • Kontext
Det minskade barnafödandet har återigen blivit en politisk fråga i Sverige. Men vad som ligger bakom och vilka åtgärder som kan få fart på födandet är fortfarande under utredning. Samtidigt menar kritiker att färre barn inte nödvändigtvis är ett problem.
Om debattören
Rasmus Elfström, ordförande Centerstudenter och riksdagskandidat (C)
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