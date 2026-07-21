”Några hundralappar får inte upp barnafödandet”

Forskningen visar att några hundralappar extra i barnbidrag, och liknande kortsiktiga punktinsatser, inte får upp barnafödandet. Det är grundtryggheten som saknas, skriver Centerstudenters ordförande Rasmus Elfström på SvD Debatt.

De strukturella problemen med arbetslöshet, skyhöga bostadspriser och decennielånga bostadsköer måste tacklas, fortsätter han.

”Politiker måste sluta betrakta unga som en kortsiktig kostnad och i stället se dem som en strategisk investering i framtida arbetskraft och ekonomisk bärkraft.”