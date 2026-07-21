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Illustrationsbild. (TT)
Svenska befolkningsutvecklingen

”Några hundralappar får inte upp barnafödandet”

Av Joel Malmén
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Forskningen visar att några hundralappar extra i barnbidrag, och liknande kortsiktiga punktinsatser, inte får upp barnafödandet. Det är grundtryggheten som saknas, skriver Centerstudenters ordförande Rasmus Elfström på SvD Debatt.

De strukturella problemen med arbetslöshet, skyhöga bostadspriser och decennielånga bostadsköer måste tacklas, fortsätter han.

”Politiker måste sluta betrakta unga som en kortsiktig kostnad och i stället se dem som en strategisk investering i framtida arbetskraft och ekonomisk bärkraft.”

Just nu upplåst för alla
BarnafödandetKontext
Det minskade barnafödandet har återigen blivit en politisk fråga i Sverige. Men vad som ligger bakom och vilka åtgärder som kan få fart på födandet är fortfarande under utredning. Samtidigt menar kritiker att färre barn inte nödvändigtvis är ett problem.
Rasmus Elfström: ”Unga behöver bygga sina liv före barn och familj”
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Om debattören

Rasmus Elfström, ordförande Centerstudenter och riksdagskandidat (C)

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