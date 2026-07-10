Bulten och Besqab lyfter på stillsam börs

Stockholmsbörsen inleder handeln med små rörelser på fredagen. Vid 10-tiden är storbolagsindexet OMXS30 ned med 0,2 procent samtidigt som det breda indexet OMXSPI handlas runt nollstrecket.

Asienbörserna har stigit tydligt under fredagen, med den inte sällan svängiga Seoulbörsen i spetsen. I Tokyo rusade teknikinvesteringsbolaget Softbank 11 procent.

Bulten har sålt sin europeiska kontraktstillverkning till investmentbolaget Maelir för 484 miljoner kronor. Aktien lyfter med 14 procent.

Bravida har tecknat avtal som huvudentreprenör på At Norths datacenter i Kouvola i Finland till ett ordervärde om motsvarande drygt 2 miljarder kronor. Aktien stiger med 3 procent.

Belysningsbolaget Fagerhult meddelade sent på torsdagen att man ska förbättra resultatet med 220 miljoner kronor genom kostnadsbesparingsprogram. Aktien stiger 1 procent.

Rörelsevinsten för nischbanken Avarda Bank, tidigare TF Bank, växte med 31 procent under kvartalet till drygt en kvarts miljard kronor. Aktien stiger procent.

Bostadsutvecklaren JM faller 5 procent efter att kvartalets rörelsevinst på 70 miljoner kronor varit lägre än analytikers snittförväntan om 114 miljoner, enligt Infront.

Bostadsbyggaren Besqab klättrar 5 procent efter ett kvartal där rörelsevinsten steg trots lägre intäkter.

Byggmax lyfter med 3 procent efter en stabil kvartalsrapport.

NP3 redovisade ökade hyresintäkter samt högre driftöverskott och förvaltningsresultat. Aktien lyfter 3 procent

Nästa vecka kommer en rad av tungviktarna på börsen släppa sina rapporter.

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