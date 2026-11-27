Stockholmsbörsen steg omkring 2 procent på torsdagen när de europeiska börserna återhämtade sig brett.

Stockholmsbörsen ser ut att öppna uppåt på fredagen efter gårdagens uppgång på omkring 2 procent, enligt terminshandeln på IG Markets. När Wall Street öppnar igen efter Thanksgiving sätts uppgången på prov, skriver DI.

Sporthandelsbolaget Wesports köper HSNG, som äger Gymgrossisten, från norska Orkla för 600 miljoner kronor. Det är Wesports största förvärv hittills.

Fastighetsbolaget Wihlborgs säljer samtidigt sju lager- och logistikfastigheter i Köpenhamnsområdet för en miljard kronor.

DNB Carnegie höjer Essity till köp med en riktkurs på 325 kronor – en uppsida på 11 procent, skriver DI.

De asiatiska börserna stiger överlag, bland annat i Japan och Sydkorea. Även USA-terminerna pekar uppåt inför den förkortade Black Friday-handeln.

Efter en turbulent vecka på Wall Street oroar sig investerare fortfarande för AI-investeringarnas lönsamhet och hur högt USA:s räntor kan stiga.

– Så länge osäkerheten kring AI och räntorna finns kvar lär svängningarna fortsätta, säger Capital.com-analytikern Kyle Rodda till Reuters.

Oljepriset backar något och Brent handlas kring 93 dollar fatet. Trots det går oljan mot sin första veckouppgång på fyra veckor efter attacker mot saudiska energianläggningar och fartyg kring Hormuzsundet.

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