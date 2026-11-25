Wall Street öppnar kraftigt nedåt när säljtrycket på AI-aktier fortsätter. Även färska inflationssiffror och förslag om nya amerikanska tullar tynger börserna. Efter tio minuters handel står indexen som följer:



· S&P 500: -2,7 %

· Dow: -1,2 %

· Nasdaq: -3,4 %



Nedgången för AI-aktier började redan före turbulensen kring Huang och drivs av oro för om de enorma investeringarna i chip och datacenter kommer att löna sig, enligt CNBC.

Nvidia tappar över 8 procent, Oracle omkring 7 procent och Alphabet 5 procent. AI-chipbolaget Ambarella rasar 25 procent efter en svag rapport och försäljningsprognos. Dell faller över 7 procent trots en stark rapport och höjd prognos.

Anthropic minskar omkring 5 procent och handlas under teckningskursen på 83 dollar, mindre än en vecka efter den största börsnoteringen någonsin.

Oljepriset sjunker samtidigt omkring 2 procent och ger tillbaka en del av tisdagens uppgång. Priset steg efter uppgifter om nya attacker mot fartyg vid Hormuzsundet.

Vita huset föreslår också nya tullar mot 14 handelspartner, däribland Kina och EU, rapporterar Reuters. Tullarna kan träda i kraft i januari och riskerar att spä på inflationsoron när investerarna redan oroar sig för nya räntehöjningar.



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